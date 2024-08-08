БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Филипп II Македонский. Полководец, ставший царем

Филипп II Македонский. Полководец, ставший царем

Памятник Филиппу II Македонскому в основанном им городе Битола (Северная Македония) В предыдущей статье мы немного поговорили о географическом положении и истории Македонского царства, а также о происхождении и молодости отца Александра Великого – царя Филиппа II.

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