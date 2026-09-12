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Пятый канал

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Россия наращивает поставки кофе из Эфиопии

Россия наращивает поставки кофе из Эфиопии

Россия увеличивает объемы поставок кофе из Эфиопии, где также растет производство этого продукта. Об этом 12 сентября министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал обозревателю «Известий» Виктору Синеоку.

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