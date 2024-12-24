Немец в люке, ругающийся поляк-электрик и таксист из Великобритании на улицах Симферополя. Видели такое? 😉 ❗️«Крым 24» при поддержке «СМИ2» @smi_2 выпустил серию имиджевых промороликов.
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Немец в люке, ругающийся поляк-электрик и таксист из Великобритании на улицах Симферополя. Видели такое? 😉 ❗️«Крым 24» при поддержке «СМИ2» @smi_2 выпустил серию имиджевых промороликов.