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Царьград

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Пожар в Подмосковье: четыре погибших в тепличном комплексе на 1050 м²

Пожар в Подмосковье: четыре погибших в тепличном комплексе на 1050 м²

В Чеховском районе Подмосковья произошел пожар в тепличном комплексе, унесший жизни четырех человек. Огонь охватил 1050 квадратных метров, прежде чем был локализован.

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