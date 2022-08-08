Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Западного военного округа выполнили огневые задачи по уничтожению позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

Батарея градов – 3 машины – бьёт по противнику на 15 км. Стреляют они единым залпом, чтобы уничтожить большое скопление сил противника.
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