Поэт и композитор Олег Влади назвал чудом свою работу с Аллой Пугачевой

Ольга Заварухина

Ну так и поезжай к ней на ее историческую « родинку» и продолжай дальше обучение у ПуГалкиной. Лучше сделать и не жалеть, чем не сделать и жалеть, а поехать на учебу к бабушке с прокуренным голосом и открыванием рта под фанеру. Олегу жалко пугачеву, так ведь она и начала обзывать народ России первая и ей ответка прилетела. Пусть теперь поет на приебалнийских языках и учит Олега.