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Поэт и композитор Олег Влади назвал чудом свою работу с Аллой Пугачевой

Поэт и композитор Олег Влади назвал чудом свою работу с Аллой Пугачевой

Олег Влади особо выделил Примадонну из всех звезд, с кем ему довелось работать.Поэт и композитор Олег Влади назвал чудом свою работу с Аллой Пугачевой, особо выделив Примадонну из всех звезд, с кем ему пришлось работать.

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Комментарии
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Ольга Заварухина
Ну так и поезжай к ней на ее историческую « родинку» и продолжай дальше обучение у ПуГалкиной. Лучше сделать и не жалеть, чем не сделать и жалеть, а поехать на учебу к бабушке с прокуренным голосом и открыванием рта под фанеру. Олегу жалко пугачеву, так ведь она и начала обзывать народ России первая и ей ответка прилетела. Пусть теперь поет на приебалнийских языках и учит Олега.
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