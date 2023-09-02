Собянин: Во флагманском центре ГКБ им Филатова проходят открытые экскурсии

На первой экскурсии побывали ученики медицинских классов В своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во флагманском центре Государственной клинической больницы (ГКБ) имени Филатова проводятся открытые экскурсии.
На первой экскурсии побывали ученики медицинских классов В своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во флагманском центре Государственной клинической больницы (ГКБ) имени Филатова проводятся открытые экскурсии.
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