Данила Козловский подарил дочке-имениннице платье подросшей наследницы Акиньшиной

Наследница актера Данилы Козловского, Ода Валентина донашивает одежду дочки Оксаны Акиньшиной. Оксана Акиньшина в комментариях к свежим фото Данилы Козловского, на которых он показал 4-летнюю дочку Оду Валентину, дала понять, что малышка донашивает одежду за ее наследницей Эмми.