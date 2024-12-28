Нигматуллин остался на улице после развода: «Бывшая забрала все, что нажили за 27 лет. Вывела в Америку 123 млн»

Летом Руслан Нигматуллин объявил о разводе с супругой, на которой женился в 1998 году. Бывший футболист хотел мирно разойтись с Еленой, однако она решила завладеть всеми деньгами и оставить спортсмена ни с чем.
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