Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Стокгольмский центр восточноевропейских исследований: Западу следует направить основные усилия на поддержку региональных и локальных сил "гражданского общества" в России

Стокгольмский центр восточноевропейских исследований: Западу следует направить основные усилия на поддержку региональных и локальных сил "гражданского общества" в России

 Владимир Маслов   Стокгольмский центр восточноевропейских исследований (Шведский институт международных отношений) опубликовал программный доклад о состоянии "гражданского общества" в России, его авторы бывший сотрудник посольства Швеции в Москве Стефан Ингварсон (атташе по культуре, 2015-2020) и доцент Стокгольмского университета Екатерина Калинина, оба профессиональные русофобы и специалисты по когнитивной войне.

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