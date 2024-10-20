Стокгольмский центр восточноевропейских исследований: Западу следует направить основные усилия на поддержку региональных и локальных сил "гражданского общества" в России

Владимир Маслов Стокгольмский центр восточноевропейских исследований (Шведский институт международных отношений) опубликовал программный доклад о состоянии "гражданского общества" в России, его авторы бывший сотрудник посольства Швеции в Москве Стефан Ингварсон (атташе по культуре, 2015-2020) и доцент Стокгольмского университета Екатерина Калинина, оба профессиональные русофобы и специалисты по когнитивной войне.