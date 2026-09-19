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Царьград

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People сообщают: семейное чаепитие в Индии прервала упавшая змея

People сообщают: семейное чаепитие в Индии прервала упавшая змея

В Индии утреннее чаепитие семьи было прервано падением змеи с неба. Коршун уронил рептилию на задний двор, несмотря на это, змея не пострадала.

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