Бездорожный просвет: на форуме «Армия-2024» представят новые вездеходы

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024», открывающемся в понедельник, 12 августа, будут представлены два новых вездехода — гусеничный «Пластун-2» и колесный тактический транспортер «Пластун-ТТ».
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