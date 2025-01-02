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Флаг Российской Империи вернулся в эфиры "России 1": Остался один вопрос

Флаг Российской Империи вернулся в эфиры "России 1": Остался один вопрос

Царьград Коллаж Царьграда Добились: флаг Российской Империи вернулся в эфиры "России 1".

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Зачем так старательно разгоняется столько шума? Предложенное немецкими геральдмейстерами &amp;quot;в цветах государственного символа - двуглавого орла&amp;quot; полотнище, так и не принятое Геральдическим Комитетом имеет ли какое-то значение, кроме исторического предложения - и это всё. &amp;quot;О чём шумите вы, народные витии?..&amp;quot; Кому-то так срочно понадобилось очередной раз менять цвет знамени? И, видимо, этим желают заменить все остальные необходимые перемены в обществе. Это - позор.
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3 час.
Владимир Соловьев
Только полные идиоты могут воевать под флагом российской империи,  даже трудно представить что у них в голове
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1 час.
Алексей Смирнов
Что же здесь правильного? Ещё совсем недавно. когда было особенно тяжело, над каждым освобождённым пунктом поднимали советский флаг победы, подчёркиваю. над каждым. Теперь этих флагов становится всё меньше, их сменил российский флаг, что вроде бы и понятно, именно он является официальным государственным флагом и использования флага абсолютно другой государственной системы несёт определённые риски для системы современной. Что же касаемо этого флага. то это явная манипуляция сознанием определённой группы людей и не несёт абсолютно ничего хорошего в и так основательно разобщённое общество нашей страны. Нужно не только было вырезать кадры с этим флагом. но и примерно наказать инициаторов данной провокации.
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9 мин.

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