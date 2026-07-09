Матери пятерых детей смогут выйти на пенсию в 50 лет

Многодетные матери в России могут оформить пенсию раньше установленного срока. Женщины, воспитывающие пятерых детей, имеют право выйти на пенсию в 50 лет при наличии необходимого стажа и пенсионных баллов, сообщили в Соцфонде.
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