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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оздоев о 3 ничьих «Краснодара» подряд: «Против нас играют более мотивированно, чем с командами рангом ниже – много единоборств, длинных передач»

Полузащитник « Краснодара » Магомед Оздоев высказался о спаде у «быков». Южане сыграли вничью в трех последних матчах, но после 9 туров по-прежнему лидируют в РПЛ .

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