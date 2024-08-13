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  • Авас Анекак
    почему не повесили?Нациста посадили!...
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    Что вы все скулите, может его подмените если там так хорошо. На все воля Божия.Нациста посадили!...
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    есть разница между дельцами и теми кто оскорбил тех ЗК которые ушли воевать и ему этого не простят.Нациста посадили!...

Как разбанить мобилизацию общества

Как разбанить мобилизацию общества

Автор: Захар Прилепин …ни для кого уже не секрет, что резервов у нас действительно не достает. Вся страна знает, что «Пятнашку» (и далеко не только её) сняли с донецкого направления и перебросили на Курск.

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