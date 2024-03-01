Анастасия Ракова рассказала о переоборудовании рентгеноперационной в больнице им. Кончаловского

В больнице москвичам круглосуточно оказывают экстренную и плановую помощь Крупнейший медицинский центр Москвы подвергся переоборудованию в рамках программы внедрения единого стандарта переоснащения стационаров.
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