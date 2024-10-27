"Пусть Россия заберёт всех цыган из ЕС себе и создаст для них автономию. Мы заплатим". Предложение из Европы

ninikooo Митусова

У Колокольцева была бы воля?! В стране кто- нибудь знает что- нибудь о его действиях на посту Министра?! Это какая- то мифическая фигура, о которой говорят, но результатов его. Деятельности никто не видел. Фантом. А ЕС пусть забирает себе всех цыган с территории РЫ, отдадим бесплатно. Нам они нафиг не нужны. Балласт и мусор.