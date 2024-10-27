Нужно что-то срочно делать с системой МВД. К сожалению, она в виду резкого оттока кадров просто распадается Беспорядки в Коркино Челябинской области: уроки.
"Пусть Россия заберёт всех цыган из ЕС себе и создаст для них автономию. Мы заплатим". Предложение из Европы
Комментарии
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ninikooo Митусова
У Колокольцева была бы воля?! В стране кто- нибудь знает что- нибудь о его действиях на посту Министра?! Это какая- то мифическая фигура, о которой говорят, но результатов его. Деятельности никто не видел. Фантом. А ЕС пусть забирает себе всех цыган с территории РЫ, отдадим бесплатно. Нам они нафиг не нужны. Балласт и мусор.
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3 час.
Александр Батт
А в Царской России все национальности знали свое место. Нужно возвращаться к самодержавию Романовых. Подробности на моих страницах ВКонтакте и в Одноклассниках.
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3 час.
С
Старый
Пусть Европа наших заберет, бесплатно отдадим!
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24 мин.
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