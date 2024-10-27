Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 916 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergei_lebenok
    Раньше это был французский шарфик и было очень красиво на женщине, а сейчас это исказили, испачкали всякими религиямиИздан приказ о за...
  • Нина Комарова
    так из бюджета им вновь построят"Вы не нас, а их ...
  • Старый
    Пусть Европа наших заберет, бесплатно отдадим!"Пусть Россия заб...

"Пусть Россия заберёт всех цыган из ЕС себе и создаст для них автономию. Мы заплатим". Предложение из Европы

"Пусть Россия заберёт всех цыган из ЕС себе и создаст для них автономию. Мы заплатим". Предложение из Европы

Нужно что-то срочно делать с системой МВД. К сожалению, она в виду резкого оттока кадров просто распадается Беспорядки в Коркино Челябинской области: уроки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
У Колокольцева  была бы воля?! В стране кто- нибудь знает что- нибудь о его действиях на посту Министра?! Это какая- то мифическая фигура, о которой говорят, но результатов его. Деятельности никто не видел. Фантом. А ЕС пусть забирает себе всех цыган с территории РЫ, отдадим бесплатно. Нам они нафиг не нужны. Балласт и мусор.
Ответить
3 час.
Александр Батт
А в Царской России все национальности знали свое место. Нужно возвращаться к самодержавию Романовых. Подробности на моих страницах ВКонтакте и в Одноклассниках.
Ответить
3 час.
С
Старый
Пусть Европа наших заберет, бесплатно отдадим!
Ответить
24 мин.

Картина дня

наверх