Тема, которую мы сегодня разбираем, — не про технологии или политику в привычном смысле. Это про то, как определенная идеология, доведенная до крайности, превращает человека в нечто иное.
Мелкий бес
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Тема, которую мы сегодня разбираем, — не про технологии или политику в привычном смысле. Это про то, как определенная идеология, доведенная до крайности, превращает человека в нечто иное.
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