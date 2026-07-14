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Мировое обозрение

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Мелкий бес

Тема, которую мы сегодня разбираем, — не про технологии или политику в привычном смысле. Это про то, как определенная идеология, доведенная до крайности, превращает человека в нечто иное.

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