Воспитание вкуса: почему так важно научить ребенка разбираться в искусстве

Дети, посещающие выставки, галереи и всевозможные инсталляции, развиваются быстрее Елизавета Фролова директор Synergy Art Academy Корпорации «Синергия» Хотите приучать ребенка к прекрасному с пеленок? Обратите внимание на то искусство, которое присутствует в доме.
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