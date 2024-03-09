Лео Туррини: Переговоры Ferrari с Ньюи? Я не удивлюсь!Getty Images / Red Bull Content PoolИзвестный итальянский журналист Формулы 1 Лео Туррини считает, что Ferrari обязательно попробует переманить главного конструктора Red Bull Racing Эдриана Ньюи.
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