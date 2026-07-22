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Ростех

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Студенты «Крыльев Ростеха» из Москвы, Перми и Уфы познакомятся с производством двигателей ПД-8

Студенты «Крыльев Ростеха» из Москвы, Перми и Уфы познакомятся с производством двигателей ПД-8

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация На рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) более 30 студентов образовательно-профессионального трека «Крылья Роcтеха» из крупнейших технических вузов России проходят межрегиональную летнюю практику.

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