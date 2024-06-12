Правительство одобрило Экологическую стратегию на 2024-2030 годы

Необходимые меры и решения, направленные на защиту окружающей среды – воздуха, воды, почвы, флоры и фауны, в условиях устойчивого развития, включены в Экологическую стратегию на 2024-2030 годы, которая утверждена исполнительной властью.
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