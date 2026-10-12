В Краснодаре без света остались жители 5 улиц из-за аварии

Утром 12 октября в микрорайоне Гидростроителей аварийно отключили электричество из-за срабатывания защиты на линии 6-10 кВ, без света остались более 10 трансформаторных подстанций на пяти улицах.
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