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Царьград

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В Краснодаре без света остались жители 5 улиц из-за аварии

В Краснодаре без света остались жители 5 улиц из-за аварии

Утром 12 октября в микрорайоне Гидростроителей аварийно отключили электричество из-за срабатывания защиты на линии 6-10 кВ, без света остались более 10 трансформаторных подстанций на пяти улицах.

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