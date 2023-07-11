Орелtimes

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43 орловца отправились служить в воинские части Росгвардии

43 орловца отправились служить в воинские части Росгвардии

43 призывника-орловца отправятся служить под Москву и Калугу. Управление Росгвардии по Орловской области во взаимодействии с региональным Военным комиссариатом завершили отбор кандидатов для прохождения службы по призыву в воинских частях ФС ВНГ РФ.

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