В Свердловском медколледже рекорд: 6,5 тыс. заявлений за кампанию

Свердловский областной медицинский колледж в текущем году фиксирует рекордный наплыв абитуриентов. По состоянию на сегодняшний день в приемную комиссию учебного заведения подано свыше 6,5 тысячи заявлений.
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