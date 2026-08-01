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Царьград

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В Свердловском медколледже рекорд: 6,5 тыс. заявлений за кампанию

В Свердловском медколледже рекорд: 6,5 тыс. заявлений за кампанию

Свердловский областной медицинский колледж в текущем году фиксирует рекордный наплыв абитуриентов. По состоянию на сегодняшний день в приемную комиссию учебного заведения подано свыше 6,5 тысячи заявлений.

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