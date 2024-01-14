110-я бригада сжигает технику и боевиков ВСУ у Авдеевки (ВИДЕО)

110-я бригада уничтожает технику и боевиков ВСУ у Авдеевки. Операторы БПЛА 110 мотострелковой бригады 1 Донецкого армейского корпуса обнаружили и уничтожили автомобили противника, на которых перевозился личный состав, а также боекомплект украинских нацистов.