Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала года

В четверг в Москве, согласно данным метеостанции ВДНХ, к 15 часам воздух прогрелся до +33,1 градуса. Это самый высокий показатель с начала 2024 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд агентству городских новостей «Москва».