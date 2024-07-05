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Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала года

В четверг в Москве, согласно данным метеостанции ВДНХ, к 15 часам воздух прогрелся до +33,1 градуса. Это самый высокий показатель с начала 2024 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд агентству городских новостей «Москва».

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