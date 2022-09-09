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Antanas
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Maxim Yushkin
"Резиновая баба- живее всех живых, живые девки плачут, а мне- плевать на них!" Вадим Степанцов "Бахыт-Компот"😀
Резиновая Зина
Александр Лесков
Спасибо, Лев! Вы, как собиратель анекдотов, великолепную подборку сделали!!! С уваж А.Л.
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