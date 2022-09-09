Смехотерапия

21 554 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Antanas
    Красота Улыбнуло.😀😘😍😆Анекдоты для хоро...
  • Maxim Yushkin
    "Резиновая баба- живее всех живых, живые девки плачут, а мне- плевать на них!" Вадим Степанцов "Бахыт-Компот"😀Резиновая Зина
  • Александр Лесков
    Спасибо, Лев!  Вы, как собиратель анекдотов, великолепную  подборку сделали!!!  С уваж А.Л.Анекдоты для хоро...

Картина дня

наверх