Вопреки воле партии: спикера Джонсона могут уволить за помощь Украине

В палате представителей Конгресса США может быть инициировано голосование по смещению республиканца Майка Джонсона с поста спикера, если тот попытается отменить действующее правило освобождения спикера от должности, сообщают американские СМИ.
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