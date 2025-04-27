Китай стал новым мировым лидером по установленной мощности АЭС

www.globallookpress.com/Xinhua Китай впервые занял первое место в мире по совокупной установленной мощности Атомных электростанций (АЭС), которая составила 113 миллионов Киловатт, заявила Китайская ассоциация атомной энергетики (CNEA), сообщение которой приводит ТАСС.
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