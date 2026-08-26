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Британцы "заразили" ВСУ нечистоплотными практиками Запада в Азии и Африке — Мирошник

Британцы "заразили" ВСУ нечистоплотными практиками Запада в Азии и Африке — Мирошник

Особой методичностью подхода по "натаскиванию" боевиков киевского режима на "нечистоплотные" террористические методы ведения войны отличаются британцы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

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