"Известия": новые ставки утильсбора в России вступят в силу с 1 октября

С 1 октября вступает в силу постановление кабмина о постепенной индексации утилизационного сбора ???(так называют налог, который импортеры и производители должны платить за каждое произведенное или ввезенное в РФ транспортное средство)??? на автомобили, пишут "Известия".
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