Стурза оценил шансы беглецов оказаться за решеткой

Бывший премьер-министр Молдовы Ион Стурза считает, что мало шансов на то, что беглые преступники Илан Шор, Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, покинувшие страну несколько лет назад и укрывшиеся за рубежом, когда-нибудь окажутся за решеткой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии