Стурза оценил шансы беглецов оказаться за решеткой

Бывший премьер-министр Молдовы Ион Стурза считает, что мало шансов на то, что беглые преступники Илан Шор, Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, покинувшие страну несколько лет назад и укрывшиеся за рубежом, когда-нибудь окажутся за решеткой.