Покушение на помощника главкома ВСУ оказалось случайным убийством

Необычный подарок сделал коллега погибшего.фото: t.me/RosgvardOfficial--> Гранату, от взрыва которой погиб помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков, ему подарил коллега на день рождения, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
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