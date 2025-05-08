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Военное обозрение

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«ВВС Индии оказались некомпетентными, а самолёт Rafale переоценён»: подробности масштабного воздушного боя с истребителями Пакистана

«ВВС Индии оказались некомпетентными, а самолёт Rafale переоценён»: подробности масштабного воздушного боя с истребителями Пакистана

Судя по всему, боеготовность авиации оказалась у Исламабада на порядок выше.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Вот Индийская КОРРУПЦИЯ  и  СРАБОТАЛА , в связи  ПОКУПКОЙ  ,,ЗОЛОТЫХ,, Французских самолётов а ведь УМНЫЕ ВОЕННЫЕ ЧИНЫ Индии  ПРЕДУПРЕЖДАЛИ что  НАДО ЗАКУПАТЬ  РОССИЙСКУЮ  ТЕХНИКУ ...!!!
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