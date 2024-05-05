Axios: власти США приостановили поставки снарядов Израилю

Власти Соединённых Штатов приостановили поставки боеприпасов американского производства для Израиля. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает портал Axios, ссылаясь на высокопоставленных израильских чиновников.
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