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Axios: власти США приостановили поставки снарядов Израилю

Axios: власти США приостановили поставки снарядов Израилю

Власти Соединённых Штатов приостановили поставки боеприпасов американского производства для Израиля. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает портал Axios, ссылаясь на высокопоставленных израильских чиновников.

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