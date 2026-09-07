Бывший помощник Кучмы возмутился нежеланием украинского лидера отдавать Донбасс.Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский сорвал мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта на переговорах со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
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