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Эксперт оценил шансы Алмабаева на титул UFC: «Это будет очень сложно, но Асу сфокусирован на большой цели»

Чемпион мира по ММА, черный пояс по БЖЖ Айдар Махметов оценил шансы Асу Алмабаева на титул в UFC: «Асу уже через пять дней после прилета был в зале, он сфокусирован на большой цели – стать чемпионом.

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