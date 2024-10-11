На Западе объяснили внезапную готовность Зеленского к переговорам с Россией

Из-за успешных наступательных действий России в Донбассе и провала операции украинской армии в Курской области позиции президента Украины Владимира Зеленского ослабли, поэтому он стал более открытым для диалога и мирных переговоров с РФ, несмотря на то, что еще недавно безальтернативно выступал за мир на условиях Киева.