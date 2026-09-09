Житель Дагестана застрелил бывшую жену и ее дочь в кафе

"112" Уголовное дело возбуждено по факту убийства двух женщин в Дагестане. Главный подозреваемый – отец семейства.
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