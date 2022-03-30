Экипажи вертолетов армейской авиации ВВО совершенствуют навыки ухода от средств ПВО

Экипажи вертолетов армейской авиации ВВО совершенствуют навыки ухода от средств ПВО

Часть полетов выполнялась на предельно малой высоте, с совершением маневров различной сложности с целью ухода от средств ПВО.

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