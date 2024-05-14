Угроза обмеления фонтанов Петергофа: что говорят эксперты? Ирэн ОрлонскаяГенеральный директор ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков радостно объявил о готовности к открытию нескольких значимых объектов после завершения реставрации.
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