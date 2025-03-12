В Астраханской области сельчанку подозреваются в мошенничестве и хищении трети миллиона

Она сделала вид, будто собирается заняться предпринимательством. Приволжским межрайонным следственным отделом СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в мошенничестве.
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