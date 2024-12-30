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Анчелотти о слухах про уход в «Рому»: «Счастлив в «Реале» и хочу оставаться здесь как можно дольше. Я привязан к «Роме», но между словами и делами – целое море»

Ранее появилась информация, что итальянский клуб намерен пригласить 65-летнего специалиста в конце сезона.

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