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Специалист перечислила продукты, которые следует есть именно весной

Специалист перечислила продукты, которые следует есть именно весной

Весной стоит употреблять продукты, которые богаты витаминами и минералами, поскольку они помогают организму восстанавливаться после зимы, укрепляют иммунитет и поддерживают энергию, посоветовала в беседе с RT исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

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