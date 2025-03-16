Специалист перечислила продукты, которые следует есть именно весной

Весной стоит употреблять продукты, которые богаты витаминами и минералами, поскольку они помогают организму восстанавливаться после зимы, укрепляют иммунитет и поддерживают энергию, посоветовала в беседе с RT исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.