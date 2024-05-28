Российские олигархи только за один март этого года продали удобрений в Европу на почти 200 миллионов долларов

Если включить федеральные каналы или перейти на любой другой провластный ресурс, то очень легко можно найти заявления различный высокопоставленных чиновников, видных экспертов и аналитиков, что Россия находится в серьезном противостоянии со всем западным миром.
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