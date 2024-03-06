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Военное обозрение

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Кому не даёт покоя экспорт белорусских нефтепродуктов через «Петербургский нефтяной терминал»

Кому не даёт покоя экспорт белорусских нефтепродуктов через «Петербургский нефтяной терминал»

Рано утром 4 марта на территории «Петербургского нефтяного терминала» нашли очередной БПЛА. Это уже вторая атака на терминал.

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