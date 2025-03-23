Глава курского муниципалитета успел выпрыгнуть из машины за секунду до атаки дрона

Глава района в Курской области чудом выжил во время атаки FPV-дрона, но получил баротравму.Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев чудом остался жив, успев за секунду до удара дрона ВСУ выпрыгнуть из своего автомобиля.
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