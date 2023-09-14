ЧЕМ ОПАСНА НОВАЯ ТАКТИКА ВСУ ПРИ АТАКЕ НА СЕВАСТОПОЛЬ

У нас очень серьёзный враг Столь массированный удар по Севастополю, с таким уроном, не был бы возможен без: - участия разведки НАТО - без поставленного НАТО вооружения - без участия вражеской агентуры в самом Севастополе и в Крыму в целом Всю последнюю неделю августа и первые дни сентября, действительно, наблюдалась активность разведывательной авиации НАТО над Чёрным морем.