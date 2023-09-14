У нас очень серьёзный враг Столь массированный удар по Севастополю, с таким уроном, не был бы возможен без: - участия разведки НАТО - без поставленного НАТО вооружения - без участия вражеской агентуры в самом Севастополе и в Крыму в целом Всю последнюю неделю августа и первые дни сентября, действительно, наблюдалась активность разведывательной авиации НАТО над Чёрным морем.
ЧЕМ ОПАСНА НОВАЯ ТАКТИКА ВСУ ПРИ АТАКЕ НА СЕВАСТОПОЛЬ
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Виктор Неизвестно
Всё по плану господа, всё по плану не кто не врет, всё по плану
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43 мин.
c
cl605
Пора сформировать генеральский полк под командованием Герасимова, и бросить его на Авдеевку. Толку от этих енералов, как от оперов и стратегов, никакого. Пущай повоюют штурмовиками, может здесь себя проявят... дебилы
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33 мин.
Андрей Соловьев
Безопасность Крыма - само собой. Но на мой взгляд надо нанести массированный удар по Киеву, Одессе и Николаеву - по центрам принятия решений и сараям, в которых собирают безэкипажные лоханки.
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10 мин.
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